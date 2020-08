Helmut Marko wil verbod op telemetrie en radioverkeer

Lewis Hamilton domineert de Formule 1 omdat hij een krachtigere motor heeft. Dat is de claim van Helmut Marko, de hoogste Oostenrijkse functionaris bij Red Bull-Honda. Hij kijkt uit naar het aanstaande verbod op de motorinstellingen, ook wel de Party Mode genoemd, die een week is uitgesteld tot Monza op verzoek van niet alleen Mercedes, maar ironisch genoeg ook van Red Bull's partner Honda.

Kampioenschap van engineers

Marko zegt dat het grote voordeel van Mercedes bestaat sinds het begin van het hybride 'power unit'-tijdperk in 2014. Hij vertelde Der Spiegel dat hoewel Hamilton een begenadigd coureur is, 'zijn enorme superioriteit het gevolg is van een krachtigere motor'.

"We hebben momenteel geen echt kampioenschap bij de coureurs. Je kunt beter zeggen dat het een kampioenschap is van engineers. Niet het technische product moet opvallen, maar de persoon. Dat is wat mensen interesseert en fascineert."

Stoppen met telemetrie en radioverkeer

Hij suggereert dat het verbieden van telemetrie een goede manier zou zijn om het probleem aan te pakken, terwijl ook het radioverkeer van de pitbox naar de coureur gestopt zou moeten worden.

"In de Formule 1 zijn we dichter bij autonoom rijden dan Google. Alles wordt bepaald door de engineers, en dat is de verkeerde manier."

Marko bekritiseerde ook de uitspraak van de FIA ​​in de 'roze Mercedes'-zaak en vergeleek de situatie met de manier waarop de legaliteitssaga van de Ferrari-motor werd afgehandeld. "De FIA ​​wil niemand meer pijn doen. Het is een compromisoordeel dat de vraag vermijdt: is de auto legaal of niet?"