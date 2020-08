Daniel Ricciardo: "Sebastian Vettel is ontzettend gepassioneerd"

De toekomst van Sebastian Vettel is nog vrijwel dagelijks een onderwerp van gesprek. De Duitser is de wacht aangezegd door zijn huidige team Ferrari, dat niet eens in onderhandeling ging over een nieuw contract. Teambaas Mattia Binotto hem op en vertelde dat ze niet door willen gaan in 2021 en Carlos Sainz zal hem vervangen.

De 33-jarige coureur werd gekoppeld aan Mercedes, Red Bull Racing, Renault en ook Racing Point. Dat laatste team, volgend jaar rijdend onder de vlag van Aston Martin, biedt vermoedelijk uitkomst volgens de berichten van afgelopen maand. Sergio Perez zijn stoel is niet zeker en die kan Vettel in bezit krijgen.

Ricciardo hoopt op Vettel

Voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo is van mening dat Sebastian Vettel nog steeds een toegevoegde waarde heeft voor de Formule 1. De Australier hoopt dat de huidig Ferrari-coureur volgend jaar actief blijft in de koningsklasse.

Renault-coureur Ricciardo: "Hij is goed voor de sport, maar het is aan hem om te antwoorden of hij volgend jaar nog in de F1 rijdt. Hij is erg gepassioneerd voor de sport, hij vindt het geweldig."

"Als hij het wil blijven doen en als hij gelooft dat hij het kan blijven doen op het hoogste niveau dat hij de afgelopen 10 jaar heeft laten zien, dan moet hij voor 100 procent in de sport blijven."