Toto Wolff: "Mercedes wordt dominanter bij verbod op Party Mode"

Mercedes zal sterker zijn in de races zodra de motorinstellingen van de 'party mode' zijn verboden. Dat is de waarschuwing van Mercedes-teambaas Toto Wolff, nu het nieuws naar buiten komt dat het voorgestelde verbod voor de volgende race op Spa-Francorchamps is uitgesteld.

Andere berichten beweren dat het verbod, dat auto's zou beperken tot één motorstand voor kwalificatie en de race, nu in zal gaan vanaf de race in Monza.

Auto Bild denkt dat het verbod eigenlijk 'tot nader order' is geschrapt. De directe rivalen van Mercedes - met name Red Bull Racing - hadden uitgekeken naar het verbod, waarbij Honda naar verluidt de op één na beste motor was in 2020, met 27 pk minder dan Mercedes. Het Duitse team zou 1022 pk in de kwalificatie tot haar beschikking hebben. Helmut Marko van Red Bull zegt dat ook het inhalen wordt beïnvloed: "De Party Modus heeft niet alleen invloed op de kwalificatie, maar ook bij het inhalen."

25 ronden extra vermogen

Maar volgens Toto Wolff moet Red Bull eigenlijk niet uitkijken naar het verbod. Hij waarschuwt zijn concurrent in Autosprint: "Het zou ons helpen in de race. Als je je motor niet te hard hoeft in te knijpen in Q3 en gedurende een paar ronden in de race, daalt de delta van mogelijke schade dramatisch."

"In feite geven vijf ronden minder in de kwalificatiemodus ons 25 extra ronden aan raceprestaties. Dit is iets waarvan we denken dat het ons meer snelheid zal geven. We zouden twee tienden kunnen verliezen in de kwalificatie, maar alle anderen zullen ook in prestatie achteruitgaan. We houden altijd een marge over wat we uit de krachtbron kunnen halen en als we beperkt moeten zijn in kwalificatiemodus, dan kunnen we sterker zijn in de race."

Controle FIA

Het gaat vooral om het controleren van de instelling. Dat moet de FIA doen en daar heeft het nu moeite mee. Wolff: "Met een enkele modus zou het voor de FIA ​​gemakkelijker zijn om te zien of alles in overeenstemming is. We hebben ons jarenlang geconcentreerd op dit deel van de krachtbron, en nu komt ineens vanuit een bepaalde hoek we het niet meer willen. Maar eerst moet de regel precies worden gedefinieerd. Uiteindelijk denk ik dat het gewoon een nieuwe uitdaging voor ons is."

Het is niet bekend waarom het verbod op 'Party Modus' is uitgesteld, maar het is aannemelijk dat ten minste één fabrikant bezwaar heeft gemaakt tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep van de krachtbron.