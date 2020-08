FIA gaat legaliteit van alle Engine Recovery Systemen controleren

Volgens Auto Motor und Sport onderzoekt de Formule 1 de legaliteit van de engine recovery systemen van 2020 van de motorfabrikanten in de koningsklasse. De ontwikkeling volgt op het schokkende nieuws in Barcelona vorige week dat de motorinstellingen van de party modus worden verbannen vanaf Spa-Francorchamps, hoewel de precieze bewoordingen van de technische richtlijn nog niet bekend zijn.

Journalist Michael Schmidt legt uit wat er gaat gebeuren: "Wat zeker is, is dat alle vier de motorfabrikanten voor 21 augustus gedetailleerde informatie over hun ERS-systemen moeten uploaden naar de FIA-server."

Ook Renault de sjaak?

Algemeen wordt aangenomen dat Mercedes het meeste zal verliezen vanwege het verbod op party modus, maar een andere fabrikant met sterke motorinstellingen in 2020 is Renault.

"Er zijn verschillende dingen die verband houden met dit verbod", gaf Renault-baas Cyril Abiteboul toe aan Canal Plus.

"De FIA ​​heeft steeds meer moeilijkheden in dit kat-en-muisspel tussen de autosportbond en de teams. Iedereen die de regels handhaaft, moet over voldoende gegevens beschikken om er zeker van te zijn dat alles in overeenstemming is met de regels", voegde hij eraan toe.