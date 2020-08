In een video op Youtube is te horen hoe de spanning in de communicatie tussen Vettel en zijn team tijdens de Spaanse Grand Prix langzaam het kookpunt bereikt. Duitse media suggereren al dagen dat Ferrari Vettel opzettelijk lijkt tegen te werken. Het zijn slechte prestaties van begin dit seizoen verklaren. Ferrari zou ook hiermee hun keuze voor Leclerc kunnen rechtvaardigen, waarmee goede prestaties van Vettel hen minder zou uitkomen. Het team ontkent die aantijgingen.

We schreven hier al eerder uitgebreid over de bedroevende manier waarop de communicatie tussen Vettel en zijn team verliep. Als Vettel afgelopen zondag in Barcelona halverwege de race vraagt of zij met hem willen communiceren over de te volgen strategie, klinkt als enige reactie" "Understood". Dan vraagt het team hem om te pushen op de zachte banden, waarmee een één-stopstrategie over boord lijkt te gaan.

"Kun je met deze banden de finish halen?"

Nadat Vettel drie ronden veel gevergd heeft van zijn zachte banden op verzoek van zijn team, is te horen hoe hem wordt gevraagd of hij toch de race zou kunnen uitrijden op dezelfde set. Vettel springt logischerwijze uit zijn vel. In de audio is te horen hoe Vettel tijdens het rijden zo ongeveer zelf zijn strategie berekent tijdens het rijden, en hoe hij zijn engineers opdrachten geeft.

In een tweede video is duidelijk te horen dat Vettel na zijn finish opgelucht klinkt als hij de finish heeft gehaal. Zijn team liet hem 37 rondrijden op de zachte band, terwijl de asfalttemperatuur boven de vijftig graden uit kwam.

Volgens Pirelli was deze "moedige strategie" nogal opvallend, zo meldde de bandenfabrikant in een algemene terugblik op de warme race. Vettel gaf achteraf ook aan voor de race nooit de bedoeling was geweest om bijna 40 ronden op de zachte band te rijden. Het circuit nabij Barcelona is sowieso al veeleisend voor het rubber .

Ook is op youtube audio-materiaal te vinden waarop Vettel alleen nog maar kan zwijgen richting zijn team als hij over de streep komt.