Max Verstappen tempert verwachtingen over titelkansen dit jaar

Max Verstappen is het oneens met de eerdere uitspraken van Red Bull Racing team-adviseur Helmut Marko dat de Nederlander nog voor de titel kan vechten dit jaar.

Na Verstappens overwinning in Silverstone en na de aangekondigde ban op de 'party-modus' vanaf Spa, zei Dr. Helmut Marko: "We hebben onze doelen nog niet opgegeven. We willen nog altijd van Max de jongste wereldkampioen ooit maken."

Marko plaatste zijn opmerkingen weliswaar vóór de race in Spanje, maar na die rit denkt Max Verstappen er zelf inmiddels heel anders over. Ondanks dat hij Bottas kon verslaan, is hij er niet meerzo zeker van dat hij nog mee kan doen voor de titel dit jaar.

"We zullen het zien in Spa," zegt Max als hem gevraagd wordt naar een voorspelling over Hamiltons dominantie en zijn eigen kansen.

Max zegt bij Ziggo Sport: "Als je zo dominant bent als Mercedes, dan zal dat in een week tijd vast niet ineens anders zijn. Ik heb vorige week dan wel gewonnen, maar dat betekent niet automatisch dat ik mee kan vechten voor het kampioenschap.Ik verwacht niet dat ik kan winnen in Spa, maar hopelijk kunnen we op z'n minst nog wat meer mooie punten pakken."

Volgens Mercedes-baas Toto Wolff valt Max Verstappen echter nooit te onderschatten, laat hij weten aan Kronen Zeitung:

"We voelen het gevaar van Max Verstappen. Als je in ogenschouw neemt dat hij ook nog eens een technisch mankement heeft gehad waardoor hij uitviel, dan is 37 punten verschil helemaal niet zo heel erg veel."

Toch geeft Wolff toe dat het er wel alle schijn van heeft dat Hamilton onderweg is naar zijn zevende titel, nu Bottas nog verder achter blijft op Hamiltion, dan Verstappen. Bottas komt momenteel 47 punten tekort op zijn teamgenoot.

Bottas beseft na de Spaansee Grand Prix dat hij dit jaar nog maar weinig kans maakt. "Ik heb geen idee wat het verschil in punten exact is nu, maar het is veel te groot," zegt de Fin. Daarmee lijkt het realisme bij Bottas te zijn ingedaald dat er de rest van dit seizoen vooral weer een dienende rol van hem zal worden verwacht als tweede coureur achter Hamilton.