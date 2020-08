Hamilton laat toekomst niet van Wolff afhangen

Nu Toto Wolff aan heeft gegeven na te denken om te stoppen als teambaas van Mercedes, zegt Lewis Hamilton dat hij zijn eigen toekomst niet laat afhangen van een eventueel vertrek van zijn baas. Vorige week vertelde Wolff aan journalisten dat hij erover denkt om te stoppen als teambaas.

Eerder zei de zesvoudig kampioen nog dat zijn besluit wel zal worden beinvloed door de vraag of Wolff om Mercedes-baas te blijven. Nu Wolff echter aan heeft gegeven zijn eigen toekomst te overwegen, ligt dat anders.



Wolff: "Het streelt mijn ego dat hij dat zegt, maar ik denk niet dat hij mij nodig heeft", zegt Wolff. "Hij heeft een geweldig team dat hem altijd zal steunen, maar zoals ik al eerder zei, ik heb de beslissing nog niet genomen."

Hamilton reageerde: "Vergeet niet dat Mercedes eam is van bijna 2000 mensen, ongeveer. Het gaat dus niet om maar één persoon of het individu. Dus dat bepaalt niet of ik blijf of niet."

Geld is een normaal gesproken vrijwel altijd van doorslaggevend belang is in de Formule 1. Voor Hamilton zou dat nu anders liggen. Zo zegt zich "ongemakkelijk" voelen om te praten over een miljoenen-deal gedurende de COVID 19-pandemie.

"Voelt niet goed"

The Independant citeerde Hamilton onlangs: "Eerlijk gezegd voelt het niet als de juiste tijd om nu te zitten en te praten. Als je bedenkt dat zoveel mensen in de wereld hun baan hebben verloren en nu geen werk meer hebben, dan is het ongemakkelijk om te zitten en zo'n groot contract te bespreken momenteel."

Hamilton zei de gesprekken nu voor zich te willen uitschuiven, maar hij zegt ook graag bij Mercedes te willen blijven. Daar zal dan vroeg of laat toch over gesproken moeten worden. De snelle Britse coureur, die zondag nog op het hoogste trede van het ereschavot in Barcelona klom, lijkt dat nu te beseffen en is er nu ook van overtuigd dat de gesprekken ondanks corona toch eens zullen moeten worden gevoerd.

Hamilton: "Iedereen moet even zitten om de tijd te nemen en te evalueren wat ze willen doen om vooruit te komen. Daarbij moet iedereen bekijken hoe zij met hun familie hun toekomstdromen willen doen uitkomen. Ik hoop dat hij (Toto Wolff, red.) blijft, want het is leuk om met hem samen te werken, het is leuk om met hem te onderhandelen en plezier te hebben met alle ups en downs die daarmee gepaard gaan. Ik ben Toto oprecht dankbaar en ik zal hem volledig steunen bij elke keuze die hij uiteindelijk maakt", aldus Hamilton.