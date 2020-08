Toto Wolff denkt erover om te stoppen

Toto Wolff laat vrijdag van zich horen tijdens de Spaanse Grand Prix. Naast zijn uitspraken dat hij nu ineens toch namens Mercedes het Concorde-verdrag wil gaan tekenen, laat hij ook weten zelf misschien de Formule 1 de rug toe te keren.

Wolff is teambaas van het opperrmachtige Mercedes dat sinds het hybride-tijdperk de sport domineert. Daarbij won het team alle kampioenschappen voor coureurs en constructeurs vanaf 2014.

Wolff zegt nu dat hij niet alleen de toekomst van Mercedes veel besproken heeft met Ola Kallenius - de baas van Daimler en Mercedes Benz - maar dat hij ook intensief gesproken heeft over zijn eigen toekomst. Dat meldt Reuters.

"Dit zijn discussies die nog steeds gaande zijn. ..De discussies die we hebben zijn heel goed. Ik ben blij dat mijn relatie met Ola waarschijnlijk zo goed is als die maar zou kunnen zijn. Ik wil het allemaal niet de draai geven dat ik vertrek, want dat is niet het geval. Het is wel dat ik ook zelf in reflectie ben over waar de Formule 1 naartoe gaat , wat er allemaal gebeurt rondom COVID, maar er zijn ook persoonlijke redenen."

Ook zijn vrouw Susie Wolff werkt in de Formula E, en Wolff vraagt zich af of het tijd is om een stap terug te doen. "Susie is op een mooi plek en runt een Formula E-team en dat betekent dat ze veel van huis is. Ik ben naar God weet hoeveel F1-races gereisd, ik denk dat het 120 F1 races zijn geweest de afgelopen acht jaar, en het is dus iets waar we over nadenken.

"Wat dat gaat betekenen voor de toekomst is een besluit dat ik zal moeten maken, samen met mijn vrouw en in overleg met Ola," aldus Wolff. Het betekent volgens hem niet perse dat hij helemaal niet meer als teambaas of in een andere rol nog verbonden zou kunnen zijn in de F1.

Wolff vervolgt: "Het is alleen wel dat ik er dus over nadenk. Want aan de andere kant zijn er veel factoren die mij doen willen blijven in F1. Toch eist het allemaal wel z'n tol en dat zal ik dus meewegen in mijn besluit."

Wordt vervolgd dus.