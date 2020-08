Charles Leclerc had het naar zijn zin tot de spin

Charles Leclerc wist de eindstreep in Barcelona niet te halen nadat hij uitviel met zijn Ferrari. Hij spinde uit de chicane door een probleem in de motor. Zonde, want een zesde plaats had er wel in gezeten, zegt de Monegask.

"Om eerlijk te ging het helemaal niet slecht, tot die spin. We hadden de kans om goed te finishen rond de zesde plaats. We waren snel op de zachte band. Op de mediums konden we het niet zo goed tonen vanwege drukte op de baan. We hadden in mijn geval een één-stopper gepland en ik denk dat het behoorlijk goed ging tot dit issue."

Motor opnieuw gestart

De 21-jarige wist na zijn spin en de uitgevallen motor weer te herstarten, zegt hij. Hij probeerde het nog even, maar moest na een ronde toch terug naar de pitstraat. Het team zegt nu dat de motor halverwege bocht 14 inderdaad uitviel met blokkerende achterwielen tot gevolg. Oorzaak: een elektrisch probleem, denkt Ferrari.

Zonder gordels

Leclerc: "De motor schakelde uit, niet alleen de motor maar alle systemen vielen uit en dat blokkeerde de achterwielen. Ik probeerde te herstarten en dat lukte niet. Ik deed mijn riemen los om eruit te klimmen, maar het team vroeg om het nog een laatste keer te proberen en dat lukte maar toen had ik mijn riemen dus al los, waardoor ik moest stoppen."

Op de team radio vertelde de jonge coureur het niet erg te vinden om door te rijden zonder gordels, maar hij gaf toe wel naar voren te bewegen tijdens het remmen.

Nadat hij opmerkte "redelijk zeker te weten dat iemand niet blij zou worden als ik zonder gordels doorrijd", besloot het team om hem direct te laten stoppen.