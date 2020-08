Christian Horner vindt dat Max Verstappen het maximale heeft gepresteerd

Max Verstappen begon de Spaanse Grand Prix als derde achter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Over de finish wisselden de Nederlander en de Fin van positie waardoor de Red Bull-coureur als tweede over de finish kwam. Teamgenoot Alexander Albon begon de race als zesde maar finishte op de achtste plaats en werd bovendien op een ronde gezet door teamgenoot Verstappen.

Teambaas Christian Horner sprak met Sky Sports na de race en had vooral lof voor Verstappen en sprak eigenlijk niet over het resultaat van Albon: "Max heeft vandaag het maximale gepresteerd, meer was er niet mogelijk. Ik denk dat Max vandaag het maximale uit de auto heeft weten te halen door de Mercedes-coureurs de splitten, ondanks dat hun wagen sneller is dan die van ons."

"We zijn erg blij met zijn prestaties en hoe hij gereden heeft. Ook ben ik erg blij met de jongens die de pitstops deden, die hebben geweldig werk geleverd. We hebben drie van de snelste pitstops gemaakt vandaag, meer konden we er niet uit halen."

Strategie Max Verstappen

De 22-jarige Nederlander was op de boordradio naar Red Bull flink in gesprek met zijn engineer over de strategie. Horner reageerde erop hoe hij hier tegen aankijkt: "Max heeft niet het overzicht op het hele plaatje tijdens de race, terwijl onze jongens die de strategie bepalen dat wel hebben. Max is ambitieus en pusht zijn engineer altijd, maar die is vrij duidelijk richting Max wat zijn taak is. We zullen hem echt niet in het verkeer terecht laten komen waardoor hij zijn banden meer slijten en hij het einde van zijn stint niet zou halen."

Hoop op gevecht met Hamilton

De Britse teambaas heeft ook de hoop dat Max Verstappen en Lewis Hamilton de komende race samen kunnen vechten om de overwinning: "Ik hoop dat we de komende races echt 1 op 1 gevechten gaan zien tussen Lewis en Max. Dat is ook wat de kijkers graag willen zien."