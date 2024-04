'Steiner wil met investeerders F1-team VCARB overnemen'

Günther Steiner was tot eind vorig jaar de teambaas van het team van Haas. De populaire Italiaan kreeg echter geen nieuw contract waardoor hij moest vertrekken. Het lijkt er echter op dat hij graag wil terugkeren in de sport en hij zou zijn zinnen hebben gezet op het team van Visa Cash App RB.

Steiner groeide in zijn jaren bij Haas uit tot een enorm populair figuur in de paddock. De Italiaan speelde een glansrol in de Netflix-reeks 'Drive tot Survive', maar op de baan ging het niet goed met Haas. Hij moest vertrekken en teameigenaar Gene Haas verving hem door Ayao Komatsu. Steiner verdween niet uit de sport, want hij is vandaag de dag aanwezig in de paddock als analist.

Steiner heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een terugkeer aan de pitmuur wel ziet zitten. Volgens het gerespecteerde Japanse medium AS-Web heeft Steiner zijn zinnen gezet op het team van Visa Cash App RB. Eerder gingen er al geruchten rond over een mogelijke verkoop van het zusterteam van Red Bull. Volgens het Japanse medium heeft Steiner al mogelijke investeerders gevonden. Het is niet helemaal duidelijk of Steiner het hele team wil overkopen, wel gaf de Italiaan eerder aan dat hij zou willen terugkeren als hij kan vechten om de zeges.