Palmer: "sleutel voor Albon ligt in de kwalificatie"

Jolyon Palmer, voormalig Renault F1-coureur, denkt dat er voor Max Verstappens teamgenoot Alexander Albon veel winst te behalen valt in de kwalificatie.

Albon staat onder hoge druk als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Zijn taak: de tweede Red Bull eveneens dichter bij de kop van het veld brengen. Palmer analyseert de F1 70th anaversity Grand Prix nog eens op de officiële website van de Formule 1: F1.com.

Als Albon zich sterker maakt tijdens de kwalificaties, heeft hij ook minder last van de mindere auto’s die hij zal moeten inhalen, zo redeneert Palmer.

“Weer een goede race van Albon, hij liet een aantal geweldig inhaalacties zien en hij toont veel toewijding. Hij finishte op een mooie vijfde plaats, wat stabiel is. Maar zijn teamgenoot won de race, en dat is altijd waarop waarmee je je zult moeten meten. In theorie hebben zij dezelfde auto, daar zal hij zich aan moeten meten.

“Albon liet weer geweldig en vermakende inhaalacties zien. Daar is Albon goed in, hij is vastberaden en soms ook wel téveel, dat hebben we in voorgaande races ook wel eens kunnen zien. Maar op een dag zoals vorig weekend in Silverstone, is hij toch in staat om geweldige acties te laten zien. Probleem is dat hij zich steeds in de positie manoeuvreert waarin hij ook wel inhaalacties zal moeten laten zien. Hij kwalificeerde zich niet geweldig op zaterdag. Dan geeft Red Bull hem ook nog eens een hele vroege pitstop, waardoor hij weer terug viel en te maken kreeg met veel verkeer. “

Vanaf daar kwam hij sterk terug om uiteindelijk op de vijfde plaats te eindigen, maar toch wil ik nog steeds iets meer van hem zien.

Albon moet zichzelf op orde krijgen in de kwalificatie

Palmer: "Hij zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden op de zaterdagen, want de zondagen zien er goed uit. Als echter Verstappen een Grand Prix wint en de Red Bull-auto al het hele weekend snel blijkt te gaan, dan moet Albon ook de mogelijkheid grijpen om eveneens druk te zetten op de Mercedessen. Dat begint bij starten vanuit een kansrijkere startpositie. Toch: het seizoen is nog erg lang en hopelijk kan Alexander Albon het voor elkaar krijgen.”