Domenicali heeft veel respect voor 'legende' Verstappen

Max Verstappen is nog altijd de sterkste coureur in de Formule 1. De Nederlander heeft een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap, en volgens zijn criticasters maakt hij de sport saai. Stefano Domenicali vindt dit onzin, en hij stelt dat men veel respect voor Verstappen moet hebben.

Verstappen is al geruime tijd oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Vorig jaar werd hij slechts drie keer verslagen, en dit jaar is hij weer sterk aan het seizoen begonnen. De Red Bull Racing-coureur werd afgelopen weekend in Miami verslagen door Lando Norris, maar Verstappen reed alsnog een stabiel weekend.

Uitverkocht

Formule 1-CEO Stefano Domenicali vindt het onzin dat sommige mensen stellen dat de sport saai is. De Italiaan vindt het onzin en dat legt hij uit in ESPN SportsCenter: "Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die de Formule 1 saai vinden. Overal in de wereld zijn de evenementen uitverkocht en de aantallen groeien. De fans moeten zich blijven richten op onze sport, want er gebeuren grote dingen. Alle auto's zijn erg aan elkaar gewaagd en er kan elk moment iets gebeuren. Dus ik raad ze aan om bij ons te blijven."

Legende

Domenicali vindt het ook belangrijk dat men respectvol blijft tegenover Max Verstappen. Hijzelf heeft geen moeite met de overheersing van Verstappen: "De Formule 1 heeft altijd periodes meegemaakt waarin we grote coureurs hadden die jarenlang wonnen, de een na de ander, maar dit is geen factor waardoor mensen afhaken. Als er te veel coureurs zijn die winnen, dan ben je niet in staat om de legende te verslaan. We moeten respecteren dat Max tot dusver de beste coureur is. Misschien komt er iemand die zijn plek inneemt."