Albon reed vloer kapot op zelfde punt als Verstappen

Max Verstappen beschadigde afgelopen weekend zijn vloer in Miami. Hij reed over een paaltje in de chicane, en dat had gevolgen. Hij was echter niet de enige coureur die op dat punt de mist in ging. Volgens James Vowles beschadigde ook Alexander Albon zijn vloer in die bocht.

Max Verstappen reed het paaltje in de beginfase van de race uit de grond. Hierbij liep zijn vloer een beetje schade op, maar hij kwam wel als tweede over de streep. Het paaltje was verdwenen, maar het deel waarmee het ding in de grond was bevestigd, was nog wel aanwezig. Ook andere coureurs gingen wijd op dit punt, en nu blijkt dat dit ook grote gevolgen had voor Williams-coureur Alexander Albon.

Williams-teambaas James Vowles legt uit wat de gevolgen waren voor de Thaise coureur. In een video op de website van Williams legt Vowles uit wat er aan de hand was: "In de vijftigste ronde reed Alex over dezelfde bollard als Verstappen, en dat zorgde ervoor dat we heel veel schade aan de vloer hadden. We realiseerden ons in eerste instantie niet hoe groot de schade was, maar het werd ronde voor ronde duidelijker. Het kostte iets van een seconde aan rondetijd, om iedereen even een duidelijk beeld te geven van de schade."