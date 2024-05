Brown heeft geen interesse in Newey: "Blij met dit team"

Vorige week werd bekend dat Red Bull Racing afscheid gaat nemen van Adrian Newey. De topontwerper gaat het team na dit jaar verlaten, en het is nog niet bekend waar zijn toekomst ligt. Zak Brown stelt dat Newey niet hoeft aan te kloppen bij zijn team McLaren.

Newey speelde in de afgelopen jaren een grote rol bij de successen van Red Bull. De Britse topontwerper was medeverantwoordelijk voor de titels van de Oostenrijkse renstal. Zijn vertrek hing al geruime tijd in de lucht, en meerdere teams hebben interesse in zijn diensten. Volgens Italiaanse media is hij dicht bij een deal met Ferrari, terwijl ook Aston Martin hem een bod zou hebben gedaan. Williams-teambaas James Vowles stelde op zijn beurt dat hij met Newey had gesproken.

McLaren-CEO Zak Brown is goed bevriend met Newey. Ze nemen soms samen deel aan races met klassieke auto's, maar een professionele samenwerking lijkt er niet in te zitten. Brown is te gast in de podcast 'Beyond the Grid' en daar gaat hij in op het vertrek van Newey: "Hij is overduidelijk de meest succesvolle ontwerper allertijden. Maar ik ben heel erg blij met het team dat we hebben, het is fascinerend om te zien dat hij gaat vertrekken." Brown denkt niet dat Newey met pensioen gaat: "Ik denk dat hij in de Formule 1 blijft, hij is dol op de sport. Ik denk dat hij zeker nog niet klaar is."