di Montezemolo hoopt dat Ferrari Sebastian Vettel eerlijk behandelt

Voormalig President van Ferrari - Luca di Montezemolo - denkt niet dat de coureur die hij selecteerde om Fernando Alonso in 2015 op te volgen, halverwege dit seizoen vertrekt bij Ferrari.

“Het is een hele delicate situatie voor hem,” vertelt de Italiaan, “Maar Ferrari heeft hem domweg nodig, heeft zijn punten nodig, heeft Sebastian nodig.”

“Ik hoop dat iedereen in het team hem zal helpen, want hij is een kampioen.”

Montezemolo uitte kritiek op de manier waarop Ferrari de coureurs voor 2021 bekend maakte, waarbij Carlos Sainz de vervanger van Sebastian Vettel bleek te worden. Op dat moment was er niet eens geen Grand Prix in 2020 gereden. Sinds de eerste race rijdt Vettel dus rond in de wetenschap dat het team geen toekomst meer ziet met Vettel.

De verhoudingen liggen nu uiterst gevoelig en de spanning bleek afgelopen weekend ook op Silverstone toen Vettel “I dont know” antwoordde op de vraag of hij wel hetzelfde materiaal en dezelfde auto krijgt als zijn teamgenoot Leclerc.

Ook di Montezemolo weet het niet

“Ik heb echt geen idee hoe alles wordt gerund binnen het team op dit moment,” zegt di Montezemolo tegen RTL

“Ik hoop dat beide coureurs gelijkwaardig zullen worden behandeld,” voegt hij toe. “Ik zie ook geen enkele reden om het op een andere manier te doen. Nogmaals; Ik weet het niet, ik ben er wat dat betreft echt helemaal uit bij Ferrari. Als je naar een Ferrari museum gaat, zul je er ook bijna geen foto van mij meer aantreffen.”

In 2014 stapte di Montezemolo terug als President van Ferrari. Samen met Ross Brawn, Jean Todt en bandenexpert Kees van de Grint van Bridgestone wist di Montezemolo het ongeëvenaarde winnende team te vormen rondom Michael Schumacher.