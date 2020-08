Di Montezemolo: Hand in eigen boezem voor worstelend Ferrari in hybride-tijdperk

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo zegt dat hij een deel van de schuld verdient voor het horrorseizoen 2020 dat het legendarische team uit Maranello nu door maakt.

Hoewel hij in 2014 aftrad als voorman van het glorieuze team, werden dat jaar de controversiële motorregels voor hybride aandrijfkrachten in de Formule 1 ingevoerd. Di Montezemolo neemt nu zijn verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in de huidige malaise van Ferrari.

"Ik onderschatte het Italiaanse tekort"

"Ik was president toen werd besloten om over te schakelen op hybride", vertelde Montezemolo aan de krant Il Resto del Carlino. "Ik accepteerde het omdat het groene keerpunt in de industrie ook een noodzaak was om te kunnen racen. Maar ik onderschatte het Italiaanse tekort - zelfs de onze, zelfs die van Ferrari - in termen van technologie die geen deel uitmaakte van onze culturele achtergrond", zegt de inmiddels 72-jarige flamboyante Italiaan.

"Felicitaties aan degenen die zich sterker hebben bewezen, maar juist om deze reden zeg ik dat we vooruit moeten kijken."

Ferrari's nieuwe voorzitter, John Elkann, zei onlangs dat het 2022 zal zijn voordat het legendarische team weer realistisch gezien weer mag gaan denken aan het winnen van races.

Di Montezemolo ziet daar het nu niet van in: "Ik houd er niet van om datums vast te leggen," zei Montezemolo. "Het slaat nergens op en het is niet eerlijk voor de fans, die het recht hebben te hopen op een ommekeer in een kortere tijd. Ferrari moet keuzes maken die noodzakelijk zijn door een zo diepe crisis. Er is tenminste de garantie van de coureur, aangezien Leclerc al heeft laten zien dat hij een topcoureur is."

Warme woorden voor Binotto

Montezemolo zei ook dat hij Mattia Binotto steunt, die onder zware druk staat als Ferrari's teambaas. "Binotto is een van mijn jongens", zei hij. "Ik herhaal vaak dat hij steun nodig heeft. Hij kan niet alleen gelaten worden.

Formule 1 is niet meer wat het was

"Ik weet heel goed dat de Formule 1 veel is veranderd - het is niet meer wat het twintig of tien jaar geleden was. Maar één ding is hetzelfde gebleven: wanneer een team in de problemen zit, het zijn mannen moet beschermen. Dat zijn de vaardigheden die ze van buitenaf nodig hebben.

Nummer 1 op alle vlakken

"De Ferrari van Schumacher was niet alleen Schumacher", legde Montezemolo uit. "We hadden de nummer 1 groep in alle gebieden. Van Jean Todt tot Ross Brawn, van Stefano Domenicali tot Paolo Martinelli tot Rory Byrne. En ondanks hun vaardigheid hebben we jaren hard moeten strijden voordat we het konden vieren."