Hamilton houdt Verstappen in de gaten voor de titel

Na de overwinning van Max Verstappen tijdens de 'F1 70th Anniversary Grand Prix', houdt Lewis Hamilton het team van Verstappen in de gaten. Verstappen en Red Bull Racing bliezen met hun overwinning nieuw leven in het kampioenschap in 2020.

"Ik zal ze zeker niet over het hoofd zien," liet Hamilton na de Grand Prix weten. Hij hoopt dat de Nederlander het team van Mercedes kan blijven uitdagen in de volgende races.

Hamilton noemt het "geweldig" dat Verstappen nu toch nog een uitdaging lijkt te gaan vormen in 2020. In de stand om het kampioenschap staat Verstappen 30 punten achter op Hamilton.

Red Bull en Verstappen hadden grote titelambities op weg naar het seizoen, gisteren tijdens de race bleken zij voor het eerst een geduchte titel kandidaat. Ondertussen worstelden Hamilton en Bottas in hun Mercedes met hun banden in de hoge temperaturen.

Terwijl de Mercedessen zaterdag in de kwalificatie nog oppermachtig leken en een groot gat met de concurrenten sloegen, deed Red Bull Racing de pikorde eindelijk opschudden tijdens de race op Silverstone.

"Het is duidelijk dat de Red Bull qua raceomstandigheden redelijk dichtbij ons lijkt te zijn en tijdens de race waren ze duidelijk sterker, dus het laat zien dat ze niet zo'n slecht pakket hebben als mensen misschien in het verleden hadden gedacht, aldus Hamilton.

"Het wordt niet gemakkelijk"

"Maar ik denk dat het goed is. Het zal interessant zijn om de voortgang de rest van het jaar te zien en ik zal ze zeker niet over het hoofd zien. Ik denk dat we ze goed in de gaten moeten houden en blijven werken om vooruit te komen, want ik denk niet dat het op geen enkele manier gemakkelijk zal worden. Maar ik denk niet dat mijn team die mentaliteit heeft, dus we houden het hoofd laag."

Verstappen moet Hamilton dit seizoen nog verslaan in de kwalificatie en hij zegt dat Red Bull daar moet proberen winst te behalen, terwijl hij ook hoopt op raceomstandigheden die vergelijkbaar zijn met die op Silverstone.

"Mercedes lastig te verslaan in kwalificaties"

"Ja, we kunnen dichterbij komen, maar we missen ook behoorlijk wat topsnelheid", vertelde Verstappen aan Sky F1 over de Honda-aangedreven auto van Red Bull Racing. "In de kwalificatie denk ik dat het heel moeilijk zal zijn om dicht bij hen te komen, want zodra we naar Q2, Q3 gaan, draaien ze hun vermogen omhoog en dan winnen zij vier, vijf tienden op het rechte stuk. Het is erg moeilijk om daartegen te vechten.”

Over zijn kansen tijdens de komende races is Max positiever gestemd. "Maar tijdens de race kunnen ze het natuurlijk niet zo vaak gebruiken en dan komen we automatisch een beetje dichter bij hen, en kunnen we soms wat druk uitoefenen. En dan een dag als zondag, wanneer ze met hun banden worstelen en wij geen problemen hebben, dan kun je die race natuurlijk winnen."