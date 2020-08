Overwinning Max Verstappen onverwacht: "Ik zag dit niet aankomen"

Max Verstappen is dolblij na zijn onvoorziene overwinning tijdens de F1 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. Als hij zijn auto uitstapt vliegt hij zijn monteurs uitbundig in de armen, even daarvoor had hij het gehele team bedankt tijdens de uitloopronde.

Vlak na de race vertelt de bijzonder snelle Limburger: "Ik zag dit niet aankomen. Na de eerste stint leek het erop dat we heel goed waren op de banden, maar we wisten nog niet hoe goed Mercedes het zou doen op de harde banden. We hadden veel snelheid in de auto zitten en ik had eigenlijk helemaal geen issues met de banden. We bleven pushen en het is een ongeloofelijk resultaat. Het is een geweldige dag, we hadden de juiste strategie en alles pakte geweldig uit."

Halverwege kreeg Verstappen de vraag om geen druk te zetten op de Mercedessen, maar dat deed hij juist wel. "We hadden tot nu toe nog geen kans om echt de druk op hen te zetten, dus dat deed ik nu wel. En toen moesten ze naar de pits, toen kon ik mijn voorsprong uitbreiden en dus dat pakte goed uit," vertelde Verstappen tegen Martin Brundle.

Volgende week tijdens de Grand Prix van Spanje heeft Verstappen een nieuwe kans om de Mercedsessen wederom te verslaan, maar of zijn RedBull nu ook echt een Mercedes-verslinder is, dat durft Verstappen nog niet te zeggen.

"Onze auto lijkt goed overweg te kunnen gaan met zachte banden, maar we zullen het in Barcelona wel zien. Voor nu genieten we eerst maar van deze overwinning vandaag!"