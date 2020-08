Max Verstappen verwacht saaie race en vertrouwt op podiumplaats

De vijfde Grand Prix van dit seizoen begint over iets meer dan een uur. Max Verstappen start deze race vanaf de vierde plaats en wil uiteraard weer op het podium komen. Dat zal vermoedelijk geen moeilijke opgave worden, zo verwacht de Nederlander zelf.

In gesprek met Sky Sports-interviewer David Coulthard zei Verstappen over de kwalificatie: "We hadden wat probleempjes tijdens de kwalificatie waardoor het niet helemaal lekker liep. Die harde band was mijn eigen keus en ik denk dat we daardoor meer opties hebben tijdens de race."

"Ik denk dat we wel op het podium moeten kunnen komen en dan onze eigen race rijden. Die Racing Point moet geen probleem zijn en zodra ik die voorbij ben is het proberen om achter Mercedes aan te rijden, maar kans op de overwinning zal lastig worden. We moeten gewoon punten scoren en zien waar het dan eindigt."