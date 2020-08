Nico Hulkenberg rijdt zijn tweede weekend voor Racing Point. De vrolijke Duitser lijkt nu beter voorbereid dan tijdens de eerste Grand Prix in Silverstone, toen hij ter elfder uren werd ingevlogen en koud in de RP20 moest stappen van het team.

Gisteren kwalificeerde hij zich knap als derde, vlak voor Max Verstappen. De coureur uit Emmerich am Rein pakte ooit in zijn debuutjaar de pole position in een Williams, tijdens de laatste Grand Prix in Brazilië.

Hieronder de onboard beelden van het snelle rondje van de Hulk.