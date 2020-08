Esteban Ocon hield gisteren tijdens de kwalificatie George Russell op. Dit was niet zijn intentie, maar zijn engineer zat enigszins te slapen aan de pitmuur. Die informeer de Fransman over een langzaam rijdende Giovinazzi voor hem, maar vlak hierachter kwam Russell op volle snelheid in zijn snelle ronde.

De Brit kon niet links of rechts omdat Giovinazzi links reed en rechts op de ideale lijn Ocon hem ophield. Over de boordradio baalt de engineer van Ocon meteen. Voor Ocon betekent dit tevens niet de elfde maar de veertiende startplaats aangezien hij een gridpenalty heeft gekregen. Ook ontvangt hij 1 strafpunt op zijn licentie.

Hieronder de onboard beelden inclusief boordradio.