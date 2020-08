F1-teams gebruiken 3D-camera om Mercedes te kopieren

Racing Point staat vol in de schijnwerpers sinds begin van dit jaar. Het team bouwde de complete Mercedes van 2019 na en heeft dit gedaan door alles minutieus te bekijken, zo vertelde teammanager Otmar Szafnauer. Gevolg was dat de RP20 één op één lijkt met de W10 van Mercedes van vorig jaar.

Inmiddels zijn de protesten van Renault (gesteund door andere teams) door de FIA gehonoreerd en zijn de remkanalen legaal bevonden tijdens de Grand Prix van Stiermarken en dus mag het team ermee racen, maar de manier waarop Racing Point de achterrem kanalen kreeg, die is in strijd met het sportief reglement van de F1.

Als resultaat kregen ze 15 punten in mindering en een boete van 400.000 euro, maar die straf geldt voor het hele seizoen 2020 en daarom kan Racing Point de remkanalen blijven gebruiken.

Effect 3D camera

De grote vraag wat wel en niet kan worden gekopieerd tussen de 20 Formule 1-auto's op de grid, is zeer actueel nadat de FIA ​​zijn oordeel velde over de RP20. Terwijl de gevolgen van dat deel van de copycat-saga voorlopig nog wel door zullen werken, heeft Wolff een aantal andere methoden onthuld die in het verleden zijn gebruikt om van andere auto's te kopiëren.

In Silverstone vertelde hij aan de pers: "Ik kan niet zeggen wie het was, maar het is vrij duidelijk. Maar als je hem in de computer steekt, heb je alles. Deze technologie bestaat. Er is niets dat het verbiedt."

"We zagen vorig jaar een aantal keren een van onze belangrijkste concurrenten met een 3D-camera onze auto's scannen, zowel binnen als buiten onze garages."

De vermoedens wijzen uiteraard richting Racing Point, zo gaan de verhalen in de paddock van Silverstone.