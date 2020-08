Officieel: Perez test weer positief, tweede Grand Prix Hulkenberg

Nico Hulkenberg rijdt alsnog een tweede Grand Prix voor Racing Point. Dat heeft het team net bekend gemaakt, nadat Sergio Perez opnieuw positief is getest op het coronavirus. De Duitser zal hierdoor een tweede kans krijgen op het circuit van Silverstone, waar hij vorige week vanuit het niets in de RP20 stapte.

Racing Point maakte dat zojuist bekend. Hulkenberg zal hierdoor naast Lance Stroll in actie komen tijdens de 70th Anniversary Grand Prix, die net als vorige week op Silverstone wordt verreden.

De test van Sergio heeft een positief resultaat opgeleverd en hij zal de richtlijnen van Public Health England blijven volgen. Hij is lichamelijk goed en herstellende. Het hele team wenst Sergio en zijn familie het beste en we kijken uit naar zijn terugkeer.

Hulk is blij

De Hulk is uiteraard blij dat hij ook dit weekend kan rijden: "Ik ben opgewonden om weer aan de slag te gaan met het team op Silverstone. Afgelopen weekend was het een echte stap in het onbekende, omdat ik een paar jaar bij het team weg was geweest en in een auto reed waar ik nog nooit eerder in had gereden. Ik heb de afgelopen week veel geleerd over de RP20 en ik ben klaar om mijn ervaringen op dit weekend toe te passen."

"Weer op hetzelfde circuit racen maakt het een beetje eenvoudiger en het team heeft geweldig werk geleverd door me op weg te helpen. Ik denk dat we dit weekend voor punten kunnen vechten, wat zeker mijn doel is. Ik wil Checo ook het allerbeste wensen bij zijn herstel."

Sergio Perez wordt gemist

Teammanager Otmar Szafnauer zegt dat Nico sterk gepresteerd heeft vorig weekend maar ze Sergio Perez enorm missen: "Nico heeft afgelopen weekend een heel sterke prestatie geleverd nadat hij op het laatste moment gebeld werd om voor ons te rijden op Silverstone, en hij bewees waarom hij een voor de hand liggende keuze was om Checo te vervangen."

"Het was jammer dat hij afgelopen zondag niet echt aan de start van de race kon komen, maar al dat harde werk zal dit weekend erg nuttig blijken te zijn. We missen Checo bij ons, maar we wensen hem het beste en kijken ernaar uit hem in de nabije toekomst weer in het team te verwelkomen."

Wanneer kan Perez racen

Een andere vraag die veel mensen bezig houdt is wanneer Sergio Perez weer kan racen. De Mexicaan zal in ieder geval negatief moeten testen op het coronavirus, maar hij zal ook de quarantaine regels in acht moeten houden. Volgens de naar ons bekende regels zal hij nu weer minimaal 7, al dan niet 10 dagen, in quarantaine moeten blijven en dus ook de Grand Prix van Spanje niet kunnen racen.