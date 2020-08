Flavio Briatore: "Max Verstappen is een echte specialist"

De Britse Grand Prix werd een race waarbij in het begin niet veel gebeurde. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas verdwenen aan de horizon, ook aan die van Max Verstappen. De Nederlander had in principe geen kans, tot een paar ronden voor het einde eerst Bottas en vlak erna Hamilton een lekke band linksvoor kregen.

De Nederlander ging zelf ook de pits in om banden te wisselen en daarmee was de kans op een overwinning verkeken omdat hij een paar seconden te kort kwam op Hamilton.

Waar iedereen had gehoopt op een echt titelgevecht lijkt die hoop door velen al opgegeven. Wie nu echt de beste coureur is, valt tegenwoordig moeilijk te zeggen aangezien het meer aan de auto ligt dan aan de coureur zelf. Voormalig F1-teambaas Flavio Briatore zou de coureurs graag in gelijkwaardige machines zien rijden.

Hij zegt in gesprek met Betway: "Je zou Hamilton, Verstappen, Vettel en Alonso in een Formule 2-auto moeten zetten en dan laten racen. Dan zie je pas wie echt de beste coureur is. Een coureur is in staat om met zijn talent twee tot drie tienden goed te maken. De coureurs zijn de helden, niet de mensen op de pitmuur."

Specialisme Verstappen

Briatore is vol lof over de zoon van zijn voormalig coureur Jos Verstappen. De Italiaan is onder de indruk van Max Verstappen en vindt hem één van de smaakmakers in de F1: "Max rijdt altijd op de limiet. Hij laat zien dat hij durft aan te vallen en is één van de helden in de Formule 1 op dit moment. Dat willen mensen graag zien want daar houden ze van. Ik vind hem een echte specialist."