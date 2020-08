Extreme downforce zorgde voor lekke banden van Mercedes

De Britse Grand Prix was aanvankelijk saai en leek een walk-over te worden voor Mercedes. Tijdens de kwalificatie hadden Hamilton en Bottas de rest van het veld helemaal gedeclasseerd en niets stond ze in de weg om in de race hetzelfde te doen. Max Verstappen reed zijn eigen race op de derde plaats in niemandsland en kon ook geen vuist maken.

Tot enkele ronden voor het einde er lekke banden ontstonden. De McLaren van Sainz en beide Mercedes-coureurs kregen alle drie lekke banden linksvoor. Het zorgde voor chaos in die laatste drie ronden met alle gevolgen van dien.

De lekke banden zorgen voor een uitdaging voor bandenfabrikant Pirelli. Komend weekend wordt er gereden met een zachtere variant van de drie soorten banden en blijft het risico op lekke banden weer bestaan. In eerste instantie dachten veel mensen dat de lekke banden bij Mercedes te wijten waren aan het DAS-systeem, maar dit klopt niet in de ogen van Ziggo Sport-analist Robert Doornbos.

De Rotterdammer zegt in Crashen in de keuken: "Ik denk dat Pirelli een mega probleem heeft, dat ze het de komende dagen moeten uitzoeken om het op te lossen. Linksvoor bij Mercedes, bij McLaren, allebei. Rechtsachter bij Kvyat, maar ik denk dat dit door brokstukken kwam, want het was vrij vroeg in de race."

"Waar kwam dit ineens bij Mercedes vandaan? Ik heb nagedacht over de oorzaak. Het DAS-systeem? Streep die optie maar weg. McLaren heeft dat ook niet, en dat is minimaal om op te warmen in de opwarmronde. Ik denk dat Mercedes de concurrentie zo ver voor is dat ze meer downforce kunnen genereren dan wie dan ook. Ze hebben überhaupt meer downforce, dus vragen ze meer van de auto en van de band. Daar komt er meer druk op de banden. Dat is een risico dat ze blijkbaar duur komt te staan als ze langere tijd met dezelfde banden rijden."

De Ziggo-analist verwacht dat komend weekend meer pitstops zullen plaatsvinden maar ook dat de Mercedes-coureurs elkaar niet echt onder druk gaan zetten om te voorkomen dat de banden hierdoor sneller slijten.