Hulkenberg krijgt volgende week nieuwe kans na dramatische racedag

Nico Hulkenberg kende één van zijn meest gekke weken uit zijn leven. De sympathieke Duitser was donderdag op weg naar de Nurburgring toen hij een telefoontje kreeg van Otmar Szafnauer, de teambaas van Racing Point. De vraag was of hij Sergio Perez wilde vervangen die in isolatie zit vanwege een positieve test op het coronavirus. Direct reed Hulkenberg naar huis om wat spullen te pakken, ging met een privévlucht naar Engeland en een paar uur later stond hij in Silverstone.

Gekke dagen

Het was letterlijk de eerste race tegen de klok voor zowel Hulkenberg als Racing Point. Uiteindelijk lukte het om de Hulk vrijdagochtend meteen deel te laten nemen aan de training nadat zijn coronatests negatief waren en zijn superlicentie door de FIA was afgegeven.

Tijdens de kwalificatie kwam hij niet door Q2 en bleef hij steken op de dertiende plek. De racedag werd echter dramatischer. Op het moment dat alle coureurs op de grid stonden voor de start, bleef de RP20 van Hulkenberg in de pitbox staan omdat het team de motor niet gestart kreeg. Het probleem was dermate groot dat het niet op tijd kon worden opgelost. Tegenover Ziggo zei hij: "Klote. Probleem met de power unit, we konden de motor niet starten. Daardoor kon ik niet deelnemen aan de race, maar dit past wel bij de laatste drie dagen en dan vandaag dit. Heel gek."

"Het is nog niet helemaal beslist of ik volgende week rij, ik weet ook niet hoe het met Sergio is. Met mijn nek is het bovendien nu goed, dat had na 52 ronden vandaag anders gevoeld", zo sluit Hulkenberg lachend af.

Quarantaine Perez

De Mexicaan Perez zit dus momenteel in quarantaine en de berichten vanuit Silverstone zijn dat hij op de dag van de afgenomen test, daarna nog minimaal 10 dagen binnen moet blijven. Hierdoor zou Hulkenberg sowieso de tweede race in Silverstone rijden. Mocht bij de volgende test van Perez de uitslag opnieuw positief zijn dan zat Hulkenberg tevens de Spaanse Grand Prix gaan rijden op 17 augustus.

Teambaas Otmar Szafnauer heeft al aangegeven dat hij overweegt om Hulkenberg vast te leggen als reservecoureur voor de rest van het seizoen.