De Britse Grand Prix was op weg om één van de saaiste races ooit te worden. Er gebeurde weinig tijdens de race, behalve twee safety cars door crashes van Magnussen en Kvyat in het begin. Vooraan was er echter nooit een gevecht doordat Lewis Hamilton van pole position tot aan finish de race leidde en won.

