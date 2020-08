Lando Norris over foutjes: "Het zorgde voor onzekerheid"

McLaren heeft de laatste paar races de goede lijn te pakken, want het team kan meestrijden met Ferrari, Renault en Red Bull Racing. Mercedes is te ver weg voor al deze teams, want het Britse team slaat steeds een gat van ruim één seconde naar de beste van deze teams. Lando Norris laat zichzelf steeds van zijn beste kant zien. De jonge Brit is altijd vrolijk, zet goede resultaten neer en is altijd eerlijk over zijn prestatie.

Norris die in dienst van McLaren rijdt, kwam op het goede moment bij het team. Het team uit Woking kwam uit een slechte tijd met vaak slechte prestaties. Het team kwam vaak niet eens in de tweede kwalificatiesessie, maar met de hervorming van het team weten de coureurs steeds goede resultaten neer te zetten.

Team leverde superwerk

Ook dit weekend in Silverstone is de McLaren-bolide snel en goed. Carlos Sainz wist zich als zevende te kwalificeren en zijn teamgenoot Norris als vijfde. Lando Norris is blij met de startpositie, maar dat heeft hij te danken aan zijn team. "Allereerst heeft het team geweldig werk geleverd door de auto klaar te maken voor de kwalificatie, omdat we een aantal grote veranderingen moesten doorvoeren, maar we kwamen er echt net op tijd uit, dus dankzij het team en hun harde werk kon ik starten."

Foutjes zorgde voor onzekerheid

De 20-jarige coureur uit Bristol was echter niet echt trots op zijn prestatie, want hij zag nog wat verbeterpunten. "Het was een rommelige kwalificatie: ik maakte fouten tijdens een paar van mijn runs, vooral de eerste. Ik ging van de baan af, bracht mezelf in gevaar en verloor wat vertrouwen tijdens de eerste helft van de kwalificatie, wat niet ideaal was. Ik probeerde mezelf tot rust te brengen en in een goed ritme te komen en dat deed ik pas echt in de laatste sessie."

Lando wilde een ander setje banden proberen, omdat hij zich bij de oude niet zo fijn voelde en dat hielp. "Ik ging op oude banden naar buiten na de foutjes en voelde me wat zelfverzekerder door de goede tijden, dus ik voelde vertrouwen om naar de nieuwe set te gaan die meer grip had, zodat ik een beetje meer kon pushen. Het is een geweldig resultaat, vooral hier tijdens mijn thuisrace. Vandaag is de belangrijke dag waarop we het moeten omzetten in een goed resultaat."

De Brit bood via de boordradio zijn excuses aan: