Christian Horner: "Max zijn prestatie was geweldig, Alex teleurstellend"

Red Bull Racing rijdt net als veel andere teams dit weekend een thuisrace. Het Oostenrijkse team begon gisteren het weekend met een scala aan nieuwe updates voor de RB16 en dat zorgde voor opwinding aangezien Max Verstappen tijdens de eerste training de snelste tijd wist te rijden, bijna 5 tienen voor op de Mercedes van Hamilton.

De tweede training verliep al minder doordat Verstappen de veertiende tijd kon rijden nadat hij werd opgehouden door Grosjean. Erger was het dat Albon met zijn nieuwe updates crashte in de vangrails. Ook vanochtend tijdens de derde training werd Albon lang opgehouden door problemen aan zijn wagen.

Het verloopt dit weekend allemaal niet vlekkeloos bij Red Bull en dat werd ook duidelijk in de kwalificatie. Waar Max Verstappen het maximale eruit wist te halen door een derde plek te veroveren kwam teamgenoot Albon niet verder dan de twaalfde plaats. Hij heeft hierdoor een vrije bandenkeus om morgen de race mee te starten maar Horner is niet heel blij.

De teambaas zei tegenover Sky Sport: "Ik zou liegen als ik zei dat het vandaag niet frustrerend is geweest, vooral niet met de achterstand waar we naar kijken richting Mercedes. We weten dat deze baan altijd bij hun auto past, maar ze zijn ongelooflijk snel op dit moment. We moeten ze echter zo veel mogelijk onder druk houden. De wind heeft is van grote impact op de aerodynamica van de auto, wat gevolgen heeft voor de coureur en de auto."

Alex teleurstellend, Max geweldig

"Het was teleurstellend voor Alex en het team om Q3 niet te halen, maar het verlies van de tijd in de derde vrije training deed hem pijn, vooral na de verloren tijd van gisteren. Max heeft geweldig werk geleverd door alles uit de auto te persen om op de tweede rij te komen, wat eigenlijk onze beste kwalificatie hier is sinds 2016. Het gat naar voren blijft onze focus en er is duidelijk werk te doen voor ons als team. We zullen niet stoppen met pushen. Ons racetempo is vaak competitiever in vergelijking met de kwalificatie, dus hopelijk kunnen we morgen met beide auto's onze punten halen."