Onzekere Max Verstappen: "Weet niet of ik tegen Mercedes kan vechten"

Max Verstappen reed een goede kwalificatie in Silverstone. De Red Bull Racing-coureur kreeg vrijdag wat nieuwe onderdelen op zijn auto, wat resulteerde in de snelste tijd tijdens de eerste vrije training. De tweede training kwam de Red Bull-coureur tot de veertiende tijd omdat hij werd opgehouden door Romain Grosjean. De Nederlander hoopte zelf op een goede kwalificatie, maar kon zijn positie niet goed inschatten. Max kwalificeerde zich als derde voor de race van morgen en hij is tevreden.

Maximale eruit gehaald

Even leek de 22-jarige coureur genoegen nemen met de vierde plaats, maar in de laatste kwalificatieronde wist hij Leclerc van de derde stek te duwen. Verstappen moest genoegen nemen met P3 en weet dat dit het hoogst haalbare was achter de Mercedessen.

Na afloop van de kwalificatie zei Verstappen een goede ronde te hebben gereden: "Ik denk dat de ronde aan het einde van Q3 redelijk goed was. Je zou kunnen zien dat Ferrari aan het einde van de kwalificatie behoorlijk snel is. Dat is weer een P3 voor ons na Hongarije en P3 is goed voor ons. Ik zeg niet dat ik tegen ze ga vechten, maar we hebben tenminste een kans."

Max Verstappen vertelde donderdag in de mediasessie: "Ik hoop dat we in kwalificatie een halve seconde verliezen op Mercedes."

Het is de Nederlander echter niet gelukt om dat te halen, het is ruim een seconde qua achterstand, iets waar zowel Verstappen als Red Bull voor vreesden.