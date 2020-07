Officieel: Racing Point bevestigt Nico Hulkenberg

Er gebeurde veel in enkele uren maar Racing Point heeft nu officieel bevestigd dat Nico Hulkenberg de vervanger zal zijn van Sergio Perez. De Mexicaan testte positief op het coronavirus en mag daardoor niet rijden omdat hij in isolatie zit. Ook volgende week zal Perez niet kunnen rijden en dus zal de Hulk ook volgende week racen.

De coronatest van deze ochtend van Hulkenberg was negatief en dus zit hij op dit moment al in de RP20 van Racing Point. In de verklaring die Racing Point gaf, zei het team hem te hebben gekozen vanwege zijn ervaring en kennis binnen het team. "In een poging om verstoring te minimaliseren en de best mogelijke kans te bieden om voort te bouwen op de sterke start van de campagne voor 2020, zal Nico's bekendheid met het team van onschatbare waarde blijken te zijn", zo luidde de verklaring.

Kans vanuit het niets

Nico Hülkenberg kreeg plots de kans vanuit het niets toen Szafnauer hem beldde: "Ik was op weg naar de Nürburgring voor een ander raceproject toen het telefoontje van Otmar kwam. Dat was minder dan 24 uur geleden, dus het voelt op dit moment een beetje surrealistisch voor mij, maar ik hou van een goede uitdaging en dit is er zeker een. Het is duidelijk een moeilijke situatie voor Racing Point en Checo. Hij is een maatje van mij, een oude teamgenoot en ik wens hem een ​​spoedig herstel. Ik kom tussen beide en doe mijn best voor het team!"

Otmar Szafnauer, CEO en teambaas van het Racing Point F1 Team: "Op korte termijn een vervanger voor Sergio moeten vinden is geen makkelijke taak, maar in Nico hebben we een fantastische vervanger die het team heel goed kent. Hij wordt zeker in het diepe gegooid, maar hij leert snel en ik weet zeker dat hij snel op snelheid zal komen."