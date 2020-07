Max Verstappen over racisme: "Knielen zal niet helpen"

Max Verstappen was tijdens de eerste Grand Prix in Oostenrijk niet van plan te knielen. Vlak voor de race maakte hij dit bekend en hij stond niet alleen op de grid. Ook Charles Leclerc, Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat en Antonio Giovinazzi knielden niet, wat hen vooral op social media tot veel kritiek kwam te staan.

In Silverstone werd Verstappen gevraagd hoe hij er nu tegenaan kijkt en daar legde hij kort uit wat zijn visie is. De 22-jarige Nederlander zei tijdens de Red Bull-persconferentie: "Iedere coureur drukt zich op zijn eigen manier uit maar we zijn allemaal tegen racisme. We zullen niet in staat zijn om het racisme te stoppen maar we strijden er wel voor."

"Het gaat niet om het knielen, het gaat er vooral om dat we samenwerken", zo sloot Verstappen zijn relaas af.

Raikkonen en Grosjean

Kimi Raikkonen knielde ook niet en zal dit niet doen en is de discussie inmiddels wel zat. Hij geeft voor de pers aan dat hij niet snapt waarom hij zich moet verantwoorden voor zijn keuze om niet te knielen.

Ook Romain Grosjean twijfelt of het knielen effect heeft, of dat de boodschap inmiddels verloren gaat. De Haas-coureur is tevens voorzitter van de GPDA en kreeg daardoor kritiek van Lewis Hamilton die vond dat Grosjean niet opkomt voor gelijke rechten. Na een lang telefoongesprek schijnt de kou uit de lucht te zijn tussen de twee.