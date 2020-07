Sergio Perez test bij tweede test ook positief op corona

De Formule 1 heeft zojuist bekend gemaakt dat Sergio Perez ook tijdens zijn tweede coronatest vandaag positief heeft getest. De coureur van Racing Point zal hierdoor niet deelnemen aan de Grand Prix van Engeland dit weekend. Ook zijn team Racing Point heeft dit bevestigd.

De Mexicaan is al in isolatie gegaan volgens de instructies en zal de verdere procedures nu moeten blijven volgen. Er is nu samen met de FIA-afgevaardigde voor Covid-19 een contactonderzoek gestart. Alle mensen die direct contact hebben gehad met Perez zijn in quarantaine geplaatst.

Vervanger Perez

Volgens Racing Point voelt Perez zich verder goed en gaat het prima met hem. Het is de bedoeling dat Perez wordt vervangen, maar door wie weet het team op dit moment nog niet. Er is een grote kans dat Esteban Gutierrez zijn vervanger wordt, landgenoot van Perez en reservecoureur van Mercedes.

Stoffel Vandoorne had normaliter ook een kans om Perez te vervangen maar die is in Berlijn voor de Formule E.

Teamleden Racing Point

De vraag zal ook zijn welke gevolgen het heeft voor Racing Point als team. Een coureur staat nauw in contact met zijn monteurs en andere teamleden. Mogelijk dat na het contactonderzoek ook hier mensen wegvallen omdat ze in quarantaine moeten, of positief getest worden.

Bekijk hier de coronatest van Perez voor Oostenrijk: