Perez aast op F1-comeback: "Ik wil geen derde coureur worden"

Sergio Perez verloor vorig jaar zijn zitje in bij Red Bull in de Formule 1. Dit jaar staat hij aan de zijlijn, maar als het aan hem ligt maakt hij volgend jaar een comeback. Perez heeft er vertrouwen in, maar stelt ook dat hij zijn tijd heeft.

Perez kende vorig jaar een lastig seizoen in dienst van Red Bull Racing. Hij wist weinig voor elkaar te krijgen, en zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen was heel erg groot. Na het seizoen werd besloten om hem aan de kant te schuiven. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda.

Comeback?

Perez doet het momenteel rustig aan, maar hij wil wel graag terugkeren in de koningsklasse. In de podcast Desde El Paddock wordt hij hiernaar gevraagd: "Ja, dat wil ik graag. Maar wel als het project langskomt waar ik het gevoel heb dat ik daar pas, dat ik daar hoor te zijn."

"Ik wil de wereld niet rondreizen als derde coureur, of dat ik lang moet wachten op mijn kans. Ik heb heel erg veel geluk gehad met mijn loopbaan, en ik wil graag terugkeren, want ik wil mijn loopbaan niet op deze manier afsluiten. Ik weet ook dat ik terugkeer als het het waard, het zijn 24 races, je moet je leven aan de sport wijden."

'Ik heb geen haast'

Net als Valtteri Bottas wordt Perez veelvuldig in verband gebracht met Cadillac. Als er wordt gevraagd hoe de onderhandelingen gaan, reageert hij positief: "Het gaat goed, het is nog steeds vroeg als je kijkt naar het seizoen. Als alles gaat rollen, dan zal het duidelijker worden en ik kan ik mijn besluit nemen. Ik heb geen haast. Ik weet dat ik dit jaar niet in de Formule 1 rijd, en we gaan zien wat er gebeurt."