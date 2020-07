Helmut Marko: "Lichten op groen voor Grand Prix van Spanje"

De Formule 1 heeft nog steeds groen licht om halverwege de maand augustus in Barcelona te racen. Er wordt gespeculeerd vanwege de vele coronabesmettingen rondom Barcelona en de plaatsen naast de grote Spaanse stad, de Spaanse Grand Prix in gevaar zou komen en Silverstone eventueel een derde Grand Prix zou organiseren.

Helmut Marko van Red Bull zegt dat de Grand Prix gewoon door zal gaan: "Ondanks de stijging van de coronabesmettingen in Spanje, kregen we groen licht. De hotels hebben ons al verteld waar we op moeten letten bij het inchecken. We mogen het evenement houden omdat we altijd in onze eigen bubbels bewegen."

Er zijn suggesties dat velen in de F1-paddock, vooral degenen met de zwaarste taken en omstandigheden zoals monteurs, niet tevreden zijn met de strenge anticorona-beperkingen.

Volgens Marko valt dat allemaal wel mee: "We zijn allemaal gewend geraakt aan het leven in de bubbel. Er is geen andere manier. Ik denk dat uit de reactie van de eerste races bleek dat de Formule 1 alles goed deed. Dat er momenteel geen toeschouwers zijn, is een compromis dat we moesten maken. Het is ook belangrijk dat we de virusuitbraak serieus blijven nemen en altijd de nodige maatregelen nemen."

Brazilië boos

Tevens besloot de FOM dit jaar om niet af te reizen naar zijn drie locaties op de Amerikaanse continenten; Brazilië, Amerika, Canada en Mexico. Brazilië is daar bijzonder boos over, maar Marko zegt dat reizen daar 'onverantwoordelijk' zou zijn geweest.

"Het is gewoon een feit dat Europa de pandemie het beste onder controle heeft, dus het is logisch dat we voornamelijk hier blijven. Als Bahrein en Abu Dhabi worden toegevoegd aan de kalender, dan hebben we een wereldkampioenschap met 15 races, wat bijna niemand in maart voor mogelijk had gehouden", aldus Marko.

Hij waarschuwde echter: "Het virus is nog steeds onvoorspelbaar. We kunnen alleen plannen maken op basis van de huidige situatie. Als er wereldwijd opnieuw een extreme uitbraak zou plaatsvinden, zouden we machteloos zijn."