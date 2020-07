McLaren-teambaas: "Het tokensysteem voor 2021 is oneerlijk"

McLaren heeft zijn zorgen kenbaar gemaakt over het complexe 'token'-systeem dat de updates aan de wagens voor 2021 bepaalt. Om de kosten te verlagen tijdens de coronacrisis, mogen de teams voor volgend seizoen slechts kleine aanpassingen doen aan beperkte delen van hun 2020-auto's.

Eerder deze maand hebben we gemeld dat Racing Point en AlphaTauri een maas in de wet hebben gevonden, omdat hun overeenkomsten om onderdelen van Mercedes en Red Bull te kopen respectievelijk upgrades mogelijk maken zonder dat ze de 'tokens' hoeven in te ruilen.

"Dat zou volgens mij oneerlijk zijn, want we hebben maar twee tokens en iedereen moet zich daartoe beperken", zei Mattia Binotto, teambaas van Ferrari. Renault zei dat het ook bezorgd is over de gebreken in het systeem.

Tokens voor Mercedes-motoren

Ondertussen zal McLaren al zijn tokens moeten gebruiken om simpelweg zoals gepland over te schakelen van Renault naar Mercedes-motoren voor 2021. Teambaas Andreas Seidl zei tegenover Auto Motor und Sport: "We vinden het niet eerlijk dat klantenteams dit gratis ticket krijgen om de versnellingsbak en de ophanging van de specificatie van 2019 naar 2020 te upgraden zonder tokens te hoeven gebruiken."

"Vanaf het begin hebben we de FIA ​​erop gewezen dat dit een probleem zou kunnen zijn. Er werd ons beloofd dat het allemaal op een beheersbare manier zou gebeuren. Pas nu we de details definiëren, wordt het duidelijk welke maas in de wet zich opent. In vergelijking met onze situatie is dit niet eerlijk, aangezien onze motorwissel vóór de crisis contractueel was overeengekomen.

"We bespreken het nu met de FIA en ik hoop dat er een oplossing komt die voor iedereen eerlijk is."