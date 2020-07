Toto Wolff over zijn toekomst: "Gesprekken met Mercedes verlopen goed"

Toto Wolff zegt dat zijn gesprekken met Daimler over zijn toekomst bij het topteam van Mercedes 'op de goede weg zijn'. In de afgelopen weken en maanden, en vooral sinds hij zich inkocht in het Aston Martin-project van Lawrence Stroll, is er gespeculeerd dat de Oostenrijker op het punt staat verder te gaan.

Gevraagd naar zijn toekomst vertelde Wolff aan Auto Motor und Sport: "We hebben een vrij complexe structuur en complexe contracten met mij in het team. Het is meer dan alleen een arbeidsovereenkomst. Er is ook de vraag wat er gebeurt met de aandelen van Niki Lauda. Deze gesprekken zijn al lang gaande, maar zijn op de goede weg. Het enige is dat we uiterlijk eind dit jaar een oplossing moeten hebben."

Op het vlak van coureurs is het stabieler bij Mercedes, waarbij Wolff zegt dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor 2021 de beste oplossing is.

Sommigen hebben zich echter afgevraagd of dat de toekomstige relatie van Mercedes met zijn junior George Russell, die was getipt om Bottas te vervangen, bemoeilijkt. Wolff denkt van niet: "Bij George was het duidelijk dat hij nog een jaar bij Williams zou blijven. En Esteban Ocon zal tot volgend jaar Renault-coureur zijn. Dus voor hen beiden en voor ons is het een vraag op middellange termijn."