Red Bull geeft Albon nieuwe race engineer

Red Bull Racing voert veranderingen door na de teleurstellende start van het seizoen 2020. Coureur Alexander Albon krijgt een nieuwe race engineer als onderdeel van de reorganisatie binnen het team. Simon Rennie zal de plek innemen van Mike Lugg (foto).

Rennie was de race engineer van Ricciardo bij Red Bull Racing, van 2014 tot 2018. Daarvoor was hij de engineer van Mark Webber tijdens zijn laatste seizoen in de Formule 1. Na 2018 koos hij ervoor in de fabriek van Red Bull te gaan werken als hoofd simulator engineering. Hij werd dus vervangen door Mike Lugg, die sindsdien de ingenieur was van zowel Albon als Pierre Gasly.

De twee zullen nu echter weer van rol wisselen, waarbij Red Bull een herschikking van hun technische afdeling noodzakelijk acht. Daarom zal Rennie in de nabije toekomst de race engineer van Albon zijn.

Ricciardo vertrok vanwege Rennie

Ricciardo, die in hun tijd samen van een opkomend talent veranderde in een racewinnaar, gaf in 2018 toe dat het vertrek van Rennie een rol speelde bij zijn beslissing om over te stappen naar Renault. De Australiër zei hierover: "Ik voelde me zeker op mijn gemak bij hem. Als ik wist dat hij bleef, weet ik niet of dat de doorslag zou hebben gegeven, maar het was wel anders geweest."

Hoewel Albon geen slechte start van het seizoen heeft gehad en in de laatste twee races als vijfde en vierde eindigde, was hij ook behoorlijk ver verwijderd van teamgenoot Max Verstappen. Red Bull hoopt dat deze stap zal helpen om de kloof te dichten en beide coureurs aan het front tegen Mercedes te zien.