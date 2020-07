Ralf Schumacher: "Reorganisatie Ferrari lost de problemen niet op"

Ralf Schumacher betwijfelt of de reorganisatie van Ferrari de problemen van het worstelende Italiaanse team zal oplossen. Vorige week werd aangekondigd dat er een nieuwe afdeling Performance Development was opgericht, na de horrorstart van het Italiaanse team in 2020.

Op Sky Duitsland zei Schumacher: "Het klinkt alsof ze de buitenwereld proberen te laten zien dat er iets aan het veranderen is. Ik weet niet helemaal zeker of dit de oplossing is."

F1-wagens zijn complex

De voormalig coureur van Jordan, Williams en Toyota voorspelt dat het lang zal duren voordat Ferrari zijn prestatieniveaus weer op de rails krijgt. De 45-jarige Ralf: "Deze auto's zijn zo complex. Als er ergens iets misgaat, moet je eerst weten waar het probleem ligt. Het zal een taak zijn die zeker tot de winter zal duren, dus we kunnen alleen maar hopen dat ze volgend jaar sterker zullen zijn."

Hij zei dat hij denkt dat het antwoord op het organisatorische probleem van Ferrari dieper ligt dan één belangrijke afspraak.

"Ik zou een sloop voorstellen, het graven van een enorm gat en het opnieuw leggen van de fundering, met veel staal", zei Schumacher cryptisch.