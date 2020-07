Esteban Ocon over Alonso: "Gaat mij niet hetzelfde overkomen als Vandoorne"

Met het nieuws dat Fernando Alonso hem zal vergezellen bij zijn terugkeer naar Renault volgend seizoen, is Esteban Ocon ervan overtuigd dat hij niet hetzelfde lot zal ondergaan als Alonso's voormalige McLaren-teamgenoot Stoffel Vandoorne wanneer het racen volgend seizoen begint.

Vandoorne werkte tijdens de laatste twee seizoenen van de Spanjaard bij McLaren in 2017 en 2018 samen met Alonso. Hij kende een slecht jaar tegen de tweevoudig wereldkampioen in 2018 en werd dat jaar door Alonso overtroffen op alle eenentwintig races. McLaren liet Vandoorne voor het volgende jaar vallen, terwijl Alonso stopte met F1 en twee nieuwe coureurs contracteerde: Carlos Sainz en Lando Norris.

Nu Alonso de vertrekkende Daniel Ricciardo vervangt voor volgend seizoen, is Ocon blij om samen te werken met de voormalige Renault-kampioen en weet hij zeker dat hem niet hetzelfde zal overkomen zoals Vandoorne. In gesprek met crash.net zegt de Fransman: "Ik heb er niet veel over nagedacht. Ik ga opnieuw mijn best doen en met het team samenwerken. Ik ken de uitdagingen en ik weet dat Fernando een snelle coureur is, maar ik denk dat we ten eerste veel moeten samenwerken om het team naar voren te brengen. We zullen zien wat er gebeurt."

Ocon blij met Alonso als teamgenoot

Ocon was niet duidelijk op de vraag of Fernando Alonso de zwaarste uitdaging zou worden van zijn carrière. De 23-jarige coureur vertelde over zijn respect voor Alonso en dat hij blij was toen hij het nieuws van zijn komst bij het team ontving.

"Het is moeilijk te zeggen omdat het nog niet is gebeurd. Het is absoluut geweldig om hem in het team te hebben, Fernando is een legende. Hij zal veel aan het team kunnen geven. Ik was erg blij met het nieuws. Ik kan zeker niet wachten om aan de slag te gaan en met hem samen te werken."