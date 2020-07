Martin Brundle: "Ik heb geen sympathie voor Ferrari"

Er is op dit moment veel onheil bij Ferrari, maar op veel sympathie uit de Formule 1-paddock hoeft het team uit Maranello niet te rekenen. De Scuderia heeft in de winter een flinke stap achteruit gezet en moest met lede ogen aanzien hoe beide coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel tijdens de Hongaarse Grand Prix op een rondje werden gezet door Mercedes.

Ferrari staat momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap met slechts 27 punten. De achteruitgang van het team is zo erg dat Racing Point en McLaren hen in het overvolle middenveld te drukken. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn gedachten de laatste tijd heel duidelijk gemaakt toen hem werd gevraagd naar zijn kijk op de ondergang van Ferrari, hij sympathiseert wel met het team maar heeft duidelijk geen sympathie voor Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

Brundle voelt zich bedrogen

Ondertussen heeft Martin Brundle van Sky Sports F1 na de Hongaarse Grand Prix gezegd dat hij geen medelijden heeft met het team, omdat hij zich bedrogen voelt door de Ferrari-motor van 2019. De Britse F1-coureur uit de jaren '90 zegt hierover: "Het is gewoon pijnlijk om Ferrari als vijfde te zien staan in het constructeurskampioenschap. Ik heb niet veel sympathie voor hen, omdat ik me misleid voel door hun prestaties van vorig jaar, toen ze duidelijk de regels veel te hard pushten, terwijl we tegelijkertijd juichten en vierden om eindelijk een serieuze uitdager te hebben voor Mercedes."

"En aangezien dit ook grotendeels hun pakket voor 2021 is, zij het met een paar 'tokens'die beschikbaar zijn om de prestaties bij iedereen te verbeteren, dan zal het waarschijnlijk een tijdje duren voordat ze weer vooraan staan. Ze werden vorig jaar in Hongarije ook op een rondje gereden, toen Sebastian Vettel zijn Ferrari opzij moest sturen in de richting van bocht 4 om te worden gelapt door Hamilton."

Hoewel Brundle vol lof was over Mercedes, terwijl ze ogenschijnlijk op hun sloffen naar de titel rijden in de coureurs- en constructeurskampioenschappen, vindt hij de overheersing van de Silver Arrows niet altijd een genot om naar te kijken.