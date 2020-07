Gerhard Berger: "Vettel wil het ongelijk van Ferrari bewijzen"

Nog voor het seizoen 2020 was beginnen werd Sebastian Vettel verteld dat hij volgend jaar niet meer hoeft terug te komen bij het team uit Maranello. Ferrari heeft beslist dat het niet verder wil gaan met de Duitser en bood hem daarom geen contract aan. Carlos Sainz kreeg dat wel en zal hem vanaf 2021 gaan vervangen bij het beroemde Italiaanse team.

Hoewel Ferrari-teambaas Mattia Binotto anders beweerd is inmiddels duidelijk dat Charles Leclerc de nummer 1 binnen het team is. Sebastian Vettel wil Ferrari laten zien dat het Italiaanse team 'een grote fout' heeft gemaakt door te besluiten hem te laten vallen. Dat is de mening van Gerhard Berger, de F1-legende die in 2008 de teambaas was bij Toro Rosso en Vettel liet debuteren in de F1.

Vettel vrij in zijn hoofd

Berger vertelde f1-insider dat hij kon voelen dat Vettel afgelopen weekend in Hongarije weer in topvorm was. De Oostenrijker: "Sebastian lijkt weer helemaal vrij in zijn hoofd te zijn, alsof hij aan Ferrari wil bewijzen dat het niet verlengen van zijn contract een enorme fout was. Met deze slechte auto heeft hij niet langer de druk dat hij absoluut moet winnen. In Hongarije was hij weer de oude Vettel. Leclerc had geen schijn van kans."

Berger denkt nu dat Vettel, 33 jaar, een aanbod moet accepteren om zich aan te sluiten bij het Aston Martin-project voor 2021. "Ik heb niets tegen Sergio Perez en Lance Stroll, maar een Sebastian Vettel zou dit jaar strijden voor de tweede plek in het kampioenschap met de roze Mercedes."