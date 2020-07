Steiner verdedigt Grosjean: "Ken hem goed en hij is tegen racisme"

Romain Grosjean werd zondag na de Grand Prix van Hongarije hard aangepakt door Lewis Hamilton. De Brit sprak uit dat hij van mening is dat de F1 en de FIA te weinig doen om het racisme te bestrijden in de sport en niet proactief meewerken aan diversiteit.

De irritatie bij Hamilton komt vooral omdat er weinig tijd gegeven wordt om te knielen en het daarom een zootje was op de grid, niet goed in beeld kwam en afgeraffeld werd. Hamilton riep na afloop van de Grand Prix van Hongarije op aan de F1 en FIA om hier in de toekomst weer meer aan te doen, maar ook aan de GPDA om meer steun te verlenen. Romain Grosjean is directeur van de GPDA en werd daarom door Lewis Hamilton met naam en toenaam benoemd.

Haas steunt Grosjean

Grosjean zou er weinig om geven en het probleem niet serieus genoeg nemen, niet willen inzien dat er actie vereist is. Een keer knielen zou voor Grosjean genoeg zijn.

Zijn teambaas Haas-teambaas Gunther Steiner, die over het algemeen geen groot fan is van zijn rijkwaliteiten, steunt Grosjean nu echter. Steiner zegt hierover: "Het is aan een ieder om te doen wat ze willen. Ik ken Romain erg goed en ik weet zeker dat hij tegen racisme is."

Inmiddels zijn er diverse coureurs die het knielen genoeg vinden geweest en de boodschap tegen racisme niet meer op die manier elke race willen uitdagen. Ook Steiner twijfelt of het effect er nog is: "Het is een goede zaak om je af te vragen hoe lang we dit blijven doen. We hebben het gedaan, maar dat betekent niet dat we racistisch zijn als we het de volgende keer niet meer doen. Als team steunen we Romain's beslissing. Het is een vrije wereld. Het is zijn eigen beslissing wat hij in de toekomst zal doen."