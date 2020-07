Helmut Marko: "Niet eenvoudig om een eigen DAS-systeem te bouwen"

Helmut Marko denkt dat Mercedes in 2020 een aanzienlijk voordeel zal behouden door het DAS-stuursysteem te gebruiken. Het protest van Red Bull tegen de technologie, dat sowieso in 2021 wordt verboden, werd tijdens de openingsrace van het seizoen in Oostenrijk door de FIA ​​afgewezen.

Voordelen Mercedes

Het team van Max Verstappen had aangekondigd dat het, als gevolg van het afgewezen protest, nu zou gaan werken aan een soortgelijk systeem voor de Red Bull 2020. Marko vertelde motorsport-magazin.com: "Het grootste voordeel van dit systeem is dat het veel makkelijker is om de banden op de juiste temperatuur te krijgen."

"Met een herstart na bijvoorbeeld een safety car heeft Mercedes een voordeel. Omdat we dit seizoen voornamelijk in Europa racen, waar de temperaturen in de herfst lager zijn, zullen de voordelen van de DAS alleen maar toenemen", voegde hij eraan toe.

DAS kost geld en moeilijk na kopieren

Marko zei dat Red Bull aan zijn eigen versie werkt, maar erkende dat het niet makkelijk is om te reproduceren. De Oostenrijker zegt hierover: "We zijn aan het discussiëren of we het gaan doen, maar het kost tijd. We willen het niet alleen recreëren, we willen het verbeteren. Het voordeel is duidelijk, maar het nadeel is dat het erg moeilijk is om te reproduceren."

De Oostenrijker gaf toe dat er, te midden van de coronacrisis en het verkorte seizoen 2020, ook een kostenfactor moet worden afgewogen. Marko: "Volgend jaar wordt het verboden. Ik vind de situatie een beetje vreemd omdat de FIA ​​Mercedes groen licht gaf om het toch te ontwikkelen."

'Misschien moet er een commissie worden opgericht, zodat in de toekomst meer neutrale beslissingen kunnen worden genomen. We moeten ons nu meer bewust zijn van onze kosten, wat het gemakkelijker maakt om los te laten. Het is een moeilijke keuze."