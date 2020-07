Sebastian Vettel: "Mercedes pakt op haar dooie akkertje de titel"

Na slechts drie races in 2020 lijkt Mercedes geen uitdager te hebben voor het wereldkampioenschap. Het Duitse team domineert en Red Bull Racing heeft het nakijken, want voorlopig kan het team met Max Verstappen nog geen vuist maken en Mercedes aanvallen voor de overwinningen.

Zelfs Racing Point doet in de kwalificaties het beter dan Red Bull, zoals afgelopen weekend. Het team met de roze Mercedes was in Hongarije het tweede team op de grid, voor Ferrari en Red Bull Racing die op ruime achterstand volgden.

Op de vraag of hij zich kan voorstellen dat Lewis Hamilton Michael Schumacher's recordaantal van zeven titels dit jaar evenaart, zei Ferrari's Sebastian Vettel tegen de krant Bild: "Ja, als Valtteri Bottas het niet lukt om te winnen, dan zal Lewis zonder moeite de titel pakken. Mercedes zal op haar dooie akkertje sowieso de titels weten te winnen."

Zelfs Bottas, teamgenoot van Hamilton, ontkent dat niet. De Finse coureur: "Het is nog erg vroeg in het seizoen en het is Formule 1. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Zoals het er nu uitziet met ons succes op twee verschillende circuits, krijg ik de indruk dat het gevecht tussen Lewis en mij is."