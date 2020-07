Mattia Binotto over problemen Ferrari: "Huidige stand van zaken is onaanvaardbaar"

Het Formule 1-team van Ferrari heeft veel kritiek gekregen op de SF1000 voor het 2020 seizoen. De Scuderia wist in de eerste races van het seizoen niet mee te kunnen strijden voor de overwinning. Door een gelukje kwam Ferrari-coureur Charles Leclerc op het podium tijdens de eerste race in Oostenrijk, maar zijn teamgenoot kwam niet eens bij de topteams in de buurt.

Het is zorgwekkend voor de Italiaanse renstal, dat het opeens zo slecht gaat. Volgens Ralf Schumacher is daar een logische verklaring voor, want de Formule 1 kan snel veranderen. De Duitser zegt dat deze daling wel heel bijzonder is. "Ferrari vocht een jaar geleden voor het kampioenschap, dus wat we nu zien is echt een historische crash. Ongelofelijk", vertelde hij aan Sky Deutschland. "Zo kan het niet doorgaan. Bij Ferrari moet er veel veranderen."

Het team kwalificeerde zich als vijfde en zesde, wat best goed was gezien de huidige situatie. De eerste startrij was voor het snelle Mercedes en de tweede voor een Mercedes aangedreven team, Racing Point. Ferrari zakte in de race steeds verder weg, op een gegeven moment zag Vettel de bui al hangen. "Het was ons voor de race duidelijk dat we gelapt zouden worden", vertelde hij aan RTL.

Veel nieuwe teambazen

Het instorten van de Italiaanse renstal zat er volgens Schumacher al even aan te komen. Het is allemaal het gevolg van een grote fout. "Hun grootste fout van de afgelopen jaren was het ontslaan van Stefano Domenicali in 2014", aldus de Duitser.

Sindsdien heeft de Scuderia al drie teambazen gehad, terwijl de huidige teambaas Mattia Binotto nu op een schopstoel zit. Dit gaat betekenen dat de rode renstal opzoek moet gaan naar een vervanger als hij wordt ontslagen. Mattia Binotto verdedigt zijn plek met een zoektocht naar het probleem van Ferrari. "Om te begrijpen of we de kloof kunnen dichten, moeten we eerst de redenen vinden voor ons gebrek aan snelheid. Maar er is geen andere oplossing dan ons ontwikkelingstraject te veranderen. Iedereen moet analyseren wat er aan de hand is en de moed hebben om waar nodig wijzigingen aan te brengen in de methode", zei Binotto.

"De huidige stand van zaken binnen het team is onaanvaardbaar", voegde de Italiaan toe