Jan Magnussen verdedigt zoon Kevin: "Oneerlijke straf"

De vader van Kevin Magnussen is in de verdediging gesprongen nadat de Haas-coureur werd bestraft voor het ontvangen van illegale radio-instructies in Hongarije. Magnussen was afgelopen zondag één van de smaakmakers toen hij P9 finishte dankzij een geïnspireerde strategie.

Maar hij zakte naar P10 toen de stewards oordeelden dat zowel hij als teamgenoot Romain Grosjean illegaal instructies hadden gekregen om een pitstop te maken voor droog-weer-banden na de formatieronde.

De Deense krant Ekstra Bladet schrijft hierover 'gestraft voor een geniale ingreep'. Voormalig Le Mans-winnaar John Nielsen vertelde de krant BT echter dat de FIA-straf 'volkomen terecht' was. Nielsen: "Het team wist heel goed dat het niet is toegestaan wat ze zeiden. Als ze het wilden doen, hadden ze het van tevoren moeten bespreken."

Oneerlijke straf

Voormalig F1-coureur en vader Jan Magnussen is het daar niet mee eens. Jan: "Het is geen eerlijke straf. In mijn ogen hebben ze geen regels overtreden. Ik weet dat het een regel is die is ingevoerd, maar een strategieoproep moet altijd zonder straf uitgevoerd kunnen worden."

"Ik denk niet dat het de bedoeling was van de regel om zoiets aan te vallen. Het is super triest, want Kevin verdiende elk punt dat hij in die race verdiende. Ik weet dat Kevin goed is, maar ik ben zo onder de indruk van hoe hij ermee omging."