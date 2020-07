Marko: "AlphaTauri rijdt volgend jaar met Red Bull RB16"

Marko zei dat Alpha Tauri's voormalige identiteit, Toro Rosso, er alleen in slaagde om een Grand Prix te winnen met Sebastian Vettel in 2008 dankzij het vroegere tijdperk van de klantenauto.

De Oostenrijker die de lijnen uitzet bij Red Bull denkt echter dat zij niet de enige zullen zijn die deze constructie toe zal passen. De unieke formule die de F1 altijd is geweest zal dan wegvallen, aangezien iedere constructeur niet meer verplicht is zijn eigen wagen te bouwen: "Dan zullen er ten minste vier Mercedes, vier Red Bulls en misschien wel zes Ferrari's op de grid staan volgend jaar."

Red Bull geeft bij monde van Helmut Marko aan dat zij hetzelfde zullen doen met AlphaTauri als Racing Point door mag gaan met deze constructie. Marko zei tegen Sport1: "We hopen dat er na het besluit van de FIA eindelijk duidelijkheid komt. Als de RP20 van Racing Point legaal is, zullen we hetzelfde doen met Alpha Tauri."

Alpha Tauri zal volgend jaar hetzelfde als Racing Point doen als de FIA verklaart dat de controversiële 2020-auto van het team uit Silverstone legaal wordt verklaard. Renault diende na de Grand Prix van Hongarije opnieuw een protest in tegen beide wagens van Racing Point, net als tijdens de tweede race in Oostenrijk.

