Ricciardo heel erg trots op successen van Verstappen

Ricciardo heel erg trots op successen van Verstappen
  Gepubliceerd op 12 aug 2025 17:22
  • comments 20
  Door: Bob Plaizier

Daniel Ricciardo verloor vorig jaar zijn zitje in de Formule 1. Hij trok zich daarna terug, en geniet nu van zijn leven zonder autosport. Ricciardo volgt de Formule 1 nog steeds, en reageert heel trots als het gaat over Max Verstappen.

Ricciardo en Verstappen waren jarenlang elkaars teamgenoot bij het team van Red Bull Racing. De Australiër vertrok in 2019 naar Renault, maar zijn goede band met Verstappen bleef bestaan. Toen hij in 2023 terugkeerde bij Red Bull als reservecoureur, werd zijn bromance met Verstappen weer tot leven gekust.

Ricciardo werd in 2023 aangesteld als vervanger van Nyck de Vries bij het zusterteam van Red Bull. Vorig jaar kreeg hij de kans bij Racing Bulls, en hadden ze de hoop dat hij zijn oude niveau weer zou terugvinden. Dat gebeurde echter niet, en Ricciardo werd na de Grand Prix van Singapore vervangen door Liam Lawson. De Australiër trok zich daarna terug, en plaatste soms nog een guitig filmpje op sociale media.

Ricciardo trots op Verstappen

In zijn thuisland Australië liet hij zijn neus zien op het Connect-evenement van Ray White. Daar sprak hij zich trots uit over zijn oude maatje Verstappen: "Nu zien we dat Max een viervoudig wereldkampioen is. Vier keer? Ik ben echt de tel kwijt geraakt, zoveel heeft hij er nu gewonnen! Hij is een viervoudig wereldkampioen, en ik ben trots!"

Speciale teamgenoot

Ricciardo ging daarna verder met zijn verhaal over Verstappen. De Nederlander was zijn teamgenoot, en Ricciardo is daar ook heel erg trots op: "Ja oké, dat was heel erg cool. Dat was een teamgenootje van mij, ik heb heel erg veel tijd met hem doorgebracht en ik heb vaak de baan met hem gedeeld."

Verstappen jaagt nog altijd op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander lijkt dit jaar kansloos te zijn, aangezien hij een grote achterstand heeft op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri.

Larry Perkins

Posts: 59.094

Nyck de Vries.

  • 5
  12 aug 2025 - 18:17
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.056

    "Nu zien we dat Max een viervoudig wereldkampioen is. Vier keer? Ik ben echt de tel kwijt geraakt, zoveel heeft hij er nu gewonnen!"

    Ik dacht altijd dat Max niet zo slim was/is, maar Ricci spant de kroon hoor.
    Vier keer Ricci, vier keer.....en hij is de tel al kwijtgeraakt... tja..

    • + 1
    12 aug 2025 - 17:57
    snailer

      Posts: 29.088

      Max heeft 5 wereldtitels.

      • + 1
      12 aug 2025 - 21:40
  Larry Perkins

    Posts: 59.094

    Nyck de Vries.

    • + 5
    12 aug 2025 - 18:17
    Larry Perkins

      Posts: 59.094

      Nyck de Vries is ook weer genoemd...

      • + 4
      12 aug 2025 - 18:17
    Snork

      Posts: 21.605

      Vergeet tante Agaath niet.

      • + 0
      12 aug 2025 - 23:26
  Larry Perkins

    Posts: 59.094

    "Ricciardo heel erg trots op Verstappen."

    Ik was als eerste heel erg trots op Verstappen.
    Tevens ben ik de eerste die heel erg trots is op Ricciardo omdat hij heel erg trots is op Verstappen...

    • + 1
    12 aug 2025 - 18:22
  Pietje Bell

    Posts: 30.391

    Wat zag hij er daar oud en onverzorgd uit. Hij is net 36 jaar geworden.

    https://postimg.cc/BP2chJF8

    https://postimg.cc/JHyJgMB3

    • + 1
    12 aug 2025 - 18:35
    Pietje Bell

      Posts: 30.391

      https://postimg.cc/K338PYdT

      • + 0
      12 aug 2025 - 18:56
    Larry Perkins

      Posts: 59.094

      Lijkt wel de buitenechtelijke zoon van ome Ben, alleen de witte jurk ontbreekt nog...

      • + 0
      12 aug 2025 - 19:09
    f1 benelux

      Posts: 4.191

      Da's normaal Pietje, hij heeft net een walkabout achter de rug. ;-)




      Zo ..

      • + 0
      12 aug 2025 - 20:21
    Pietje Bell

      Posts: 30.391

      🤣

      • + 0
      12 aug 2025 - 20:35
    snailer

      Posts: 29.088

      Mogelijk heeft zijn vriendin hem uitgewoond.

      Sommige golddiggers zijn nimfo. Een kameraad van me was ooit met 1 getrouwd. Geen golddigger. Wel nimfo. Die man werd met de week stiller en stiller. Na de scheiding leefde hij weer op. Heeft later verteld dat hij meerdere malen werd wakker gemaakt. En dat was niet om beschuitjes te halen.

      • + 0
      12 aug 2025 - 21:43
    Pietje Bell

      Posts: 30.391

      Ricciardo heeft al jaren een knipperlicht relatie met Heidi Berger, maar
      momenteel is het geloof ik weer eens uit.

      • + 0
      12 aug 2025 - 22:37
    snailer

      Posts: 29.088

      Mijn verhaal is in ieder geval waar. Echt gebeurd. Ik snap nu waarom de relatie een knipperlicht relaties.

      • + 0
      13 aug 2025 - 00:57
  Pietje Bell

    Posts: 30.391

    MV33Racing🏎
    @MV33Racing
    Fanaccount
    Here’s the video of Daniel Ricciardo saying he’s proud of Max Verstappen being
    a 4-time world champion and he was he’s teammate.

    https://x(.)com/MV33Racing/status/1955277353296310534

    • + 3
    12 aug 2025 - 18:37
  SennaDaSilva

    Posts: 4.030

    En ik denk tóch, als ze Ricciardo gewoon direct terug hadden geplaatst bij RBR, dat hij beter had opgeleefd (nu met de vrede Max gewoon nummer 1 is) dan hem te plaatsen bij RB/Alpha Tauri.

    Ricciardo is typisch een rijder die in de juiste omgeving en als je hem vertrouwen geeft boven zichzelf uit stijgt. En om hem eerst te weer te bij het "opleidingsteam" met een mislukte auto dat seizoen, en pech door zijn polsbreuk in Zandvoort, en te zeggen "bewijs je maar eerst weer"... dat heeft averechts gewerkt.

    Ik denk dat hij "z'n oude ik" weer had kunnen vinden als hij weer bij RBR geplaatst was naast Max.

    • + 2
    12 aug 2025 - 20:49
    Sauber

      Posts: 406

      Kweet niet hoor. Het team is niet veel meer van over en de auto moet dan ook nog bij zijn rijstijl passen. De typische Danny Ric-divebomb zie ik hem met deze wagen niet doen.

      • + 0
      12 aug 2025 - 22:12
  Pietje Bell

    Posts: 30.391

    Gisteren of zo hadden we het er hier over dat Max nog niet één keer te zien is met zijn
    11 weken jonge dochtertje op de arm, alleen maar de Piquets met Lily op de arm en
    iemand zei dat men (Max, Jos en Sophie) dat misschien niet willen.
    Hier is Sophie een dag na de geboorte van Lio met Lio op de arm te zien, 3 foto's:

    https://www.instagram(.)com/p/CXL-EN4JxYX/?img_index=1

    en hier 2 foto's met Luka op de arm, 2 weken jong:

    https://www.instagram(.)com/p/CJMRSGil7UZ/?img_index=1

    • + 1
    12 aug 2025 - 22:35
    Pietje Bell

      Posts: 30.391

      Schiet me net te binnen dat Max en Kelly de beide kinderen mee hebben genomen naar de doop van Hailey, dochtertje van Victoria en daar waren Jos en Sophie ook, dus die zullen haar vast wel even op de arm hebben gehad. Kelly heeft niet één foto van de doop gepost.
      Bovendien was Jos ook in Monaco tijdens de GP.
      En Victoria was 14 dagen na de geboorte van Lily met haar gezin in Monaco. Heeft Kelly ook niets van gepost.
      Alleen Lily met Kelly's vader, haar broer en haar oudste dochter.
      Aangetrouwd wordt nooit eigen wordt er gezegd.

      • + 1
      12 aug 2025 - 22:43
    Pietje Bell

      Posts: 30.391

      Kelly heeft uitgerekend op de dag van Hailey's doop een 5-tal foto's van zichzelf en Lily geplaatst. Geen aandacht voor Hailey, terwijl Victoria wel foto's van zichzelf met Lily op de arm en Kelly, Max en Hailey naast zich heeft gepost.

      https://www.instagram(.)com/p/DKpy_wkMEvS/?img_index=1

      • + 0
      12 aug 2025 - 23:09

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

