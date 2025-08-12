Ricciardo heel erg trots op successen van Verstappen

Daniel Ricciardo verloor vorig jaar zijn zitje in de Formule 1. Hij trok zich daarna terug, en geniet nu van zijn leven zonder autosport. Ricciardo volgt de Formule 1 nog steeds, en reageert heel trots als het gaat over Max Verstappen.

Ricciardo en Verstappen waren jarenlang elkaars teamgenoot bij het team van Red Bull Racing. De Australiër vertrok in 2019 naar Renault, maar zijn goede band met Verstappen bleef bestaan. Toen hij in 2023 terugkeerde bij Red Bull als reservecoureur, werd zijn bromance met Verstappen weer tot leven gekust.

Ricciardo werd in 2023 aangesteld als vervanger van Nyck de Vries bij het zusterteam van Red Bull. Vorig jaar kreeg hij de kans bij Racing Bulls, en hadden ze de hoop dat hij zijn oude niveau weer zou terugvinden. Dat gebeurde echter niet, en Ricciardo werd na de Grand Prix van Singapore vervangen door Liam Lawson. De Australiër trok zich daarna terug, en plaatste soms nog een guitig filmpje op sociale media.

Ricciardo trots op Verstappen

In zijn thuisland Australië liet hij zijn neus zien op het Connect-evenement van Ray White. Daar sprak hij zich trots uit over zijn oude maatje Verstappen: "Nu zien we dat Max een viervoudig wereldkampioen is. Vier keer? Ik ben echt de tel kwijt geraakt, zoveel heeft hij er nu gewonnen! Hij is een viervoudig wereldkampioen, en ik ben trots!"

Speciale teamgenoot

Ricciardo ging daarna verder met zijn verhaal over Verstappen. De Nederlander was zijn teamgenoot, en Ricciardo is daar ook heel erg trots op: "Ja oké, dat was heel erg cool. Dat was een teamgenootje van mij, ik heb heel erg veel tijd met hem doorgebracht en ik heb vaak de baan met hem gedeeld."

Verstappen jaagt nog altijd op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander lijkt dit jaar kansloos te zijn, aangezien hij een grote achterstand heeft op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri.